Dal 3 maggio 2023 sarà possibile richiedere il contributo della Regione Liguria per interventi di efficienza energetica e per l’energia rinnovabile negli edifici di proprietà pubblica. Il nuovo bando (allegato in basso) da 2,4 milioni di euro è omologo a quello attivato e chiuso a marzo 2023, dedicato sempre al miglioramento energetico degli edifici pubblici. […]

