Pubblicati dal GSE i documenti con le regole e le procedure da seguire per usufruire degli incentivi.

Tutto è pronto per far partire il mini-conto energia per le rinnovabili sulle isole minori italiane. Si tratta di incentivi alle fonti pulite per le isole non collegate alla rete elettrica nazionale. A oltre due anni dall’uscita del decreto MiSE 14 febbraio 2017 che ha istituito gli incentivi per le tecnologie pulite in queste aree […]

