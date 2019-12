Le novità riguardano gli operatori che intervengono su impianti a biomasse per usi energetici, pompe di calore per riscaldamento refrigerazione e produzione di ACS, sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici e sistemi solari termici.

La Regione Campania ha pubblicato le schede descrittive degli standard professionali e formativi per l’attività di installatore e manutentore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili, afferenti al settore economico professionale – SEP 07 – Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica. Il provvedimento – si spiega nel testo allegato in basso – riguarda in […]

