Il fotovoltaico è sceso ancora nelle offerte, in Germania, nella prima asta del 2020 riservata ai progetti per impianti di potenza compresa tra 750 kW e 10 MW: il valore più basso accettato nella gara, infatti, è arrivato addirittura a 3,55 centesimi di euro/kWh come informa una nota dell’agenzia federale delle reti energetiche, la Bundesnetzagentur. […]

