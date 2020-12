Il Gse ha pubblicato per la consultazione il documento “Procedura per l’identificazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, emissione e gestione delle Garanzie D’Origine” (in basso). L’aggiornamento è previsto dal DM 4 luglio 2019, nel contesto della contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile, con lo scopo di consentire l’annullamento delle garanzie d’origine […]

