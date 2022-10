La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia assegna contributi ai Comuni e alle Associazioni per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili negli impianti sportivi. I bandi in questione sono due, entrambi aperti dal prossimo 14 ottobre. Il bando per i Comuni Con il primo bando (allegato in basso) la Regione concede contributi a favore dei Comuni per […]

