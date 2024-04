Per le piccole imprese del Lazio, ancora aperto il Nuovo Fondo Piccolo Credito – Energia Redazione QualEnergia.it

Finanziamenti a tasso zero per MPMI laziali per progetti fino a 50mila euro di spesa per interventi in risparmio energetico e fonti rinnovabili.

Per le micro, piccole e medie imprese del Lazio è ancora aperto il Nuovo Fondo Piccolo Credito – Energia (NFPC-ENERGIA) che ha l’obiettivo di fornire crediti alle MPMI con esigenze finanziarie di minore importo, minimizzando costi e tempi e semplificando le procedure d’istruttoria e di erogazione. Il NFPC eroga prestiti a zero interessi ad imprese […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

