Prezzo medio di 59,5 euro/MWh per i progetti di potenza superiore a 5 MW. I risultati dell’ultima asta FV in sintesi.

La Francia ha terminato il ciclo triennale di aste competitive per il fotovoltaico, lanciato ad agosto 2016. La sesta tornata di gara si è chiusa lunedì 5 agosto designando 107 progetti vincitori per un totale di 858 MW di nuova capacità da installare, informa una nota del ministero della Transizione ecologica (in allegato la lista […]

