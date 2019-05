Contratto pluriennale per prodotti in silicio policristallino ad alta efficienza, anche bifacciali.

Contratto pluriennale per prodotti in silicio policristallino ad alta efficienza, anche bifacciali. Un contratto pluriennale per fornire 1,8 GW di moduli fotovoltaici è stato firmato tra Canadian Solar ed EDF Renewables North America. L’accordo prevede che Canadian consegni ad EDF 1.800 MW di moduli fotovoltaici policristallini ad alta efficienza destinati a progetti negli Stati Uniti, […]

Potrebbe interessarti anche: