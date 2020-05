Da settembre 2020 ad agosto 2021 verranno tolti dal mercato 332.519.080 permessi dell’European Emission Treding Scheme (ETS). Lo ha annunciato venerdì la Commissione europea, comunicando che le quote ETS in circolazione sono 1.385.496.166. Come noto, il volume di permessi in circolazione svolge un ruolo determinante per il funzionamento della Market Stability Reserve (MSR), che ha […]

Potrebbe interessarti anche: