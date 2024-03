Contratti CfD per le rinnovabili, i suggerimenti di Eurelectric

Non può esserci un unico contratto “valido per tutti”, poiché gli Stati membri Ue hanno mix energetici differenti e quindi richiedono una certa flessibilità per supportare lo sviluppo di nuova capacità da fonti rinnovabili. Questa la premessa che ha portato Eurelectric (l’associazione che rappresenta l’industria elettrica europea), in collaborazione con la società di consulenza Compass […]