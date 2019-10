3 Ottobre 2019 fire Tags: EPC

Efficienza energetica, al convegno FIRE il punto su EPC, ESI e normativa tecnica

Durante il convegno sono state presentate alcune best practices che evidenziano come in Italia il contratto EPC sia ormai considerato valido e sicuro. Utili anche gli strumenti dell'ESI ed ESI Europe per piccoli interventi. La nota FIRE.

Condividi

Condividi

Autore