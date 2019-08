Una nuovo disegno di legge per modificare l'art.10 del decreto si aggiunge a quelli presentati da M5S e PD. Nel testo di FI c'è la possibilità di cedere il credito alle banche.

Sembra proprio non piacere a nessuno l’articolo 10 del DL Crescita come convertito in legge, ossia quello che introduce nuove modalità di fruizione degli sgravi fiscali per la riqualificazione energetica e antisismica, ma anche delle detrazioni “semplici” del 50% usate anche per il fotovoltaico (si veda qui). Oltre alle forti proteste delle associazioni di categoria, […]

Potrebbe interessarti anche: