“Presto la news sul sito MiSE”, anticipa a QualEnergia.it l'ex sottosegretario Crippa.

“Una delle prime news pubblicate sul sito” del ministero dello Sviluppo Economico avrà per oggetto la questione dell’accesso alle detrazioni fiscali per sistemi di accumulo installati su impianti fotovoltaici incentivati con il Conto energia. Ad anticiparlo è il sottosegretario MiSE uscente Davide Crippa, sentito da QualEnergia.it in un’intervista di prossima pubblicazione in cui l’ex responsabile […]

Potrebbe interessarti anche: