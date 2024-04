Storage per la rete, annunciato altro investimento da 800 MW

Mentre si avvicina l’avvio del Macse, il Mercato a termine degli stoccaggi predisposto da Terna, arriva l’ennesimo annuncio di un investimento in storage per la rete. Nuveen Infrastructure – Glennmont Partners ed Exus Renewables hanno infatti reso noto ieri (martedì 9 aprile) che svilupperanno progetti di accumuli stand-alone per 800 MW in Puglia, mentre venerdì […]