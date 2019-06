Con l'esenzione dalla tassa del 25% della section 201 diventano molto più economici.

I moduli FV bifacciali non saranno soggetti alle tariffe protezionistiche della section 201 statunitense. A stabilirlo la United States Trade Representative (USTR), chiarendo che dunque i bifacciali non pagheranno più il dazio aggiuntivo del 25% sull’importazione negli Usa. Anche per altri prodotti era stata presentata un’istanza di esenzione dalla tariffa: la USTR ha però ignorato […]

