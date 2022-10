La Regione Toscana assegna contributi alle imprese localizzate nei comuni montani per incrementare la loro attività, anche attraverso le fonti di energia rinnovabili e la mobilità elettrica. Il bando (allegato in basso) attua l’articolo 2 “Contributi per la promozione delle attività produttive montane” della legge regionale 4 del 1° marzo 2022 che prevede misure in favore della nascita […]

