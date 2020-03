L’emergenza Coronavirus al momento ha portato a fermare otto stabilimenti produttivi di componenti eolici in Europa: quattro in Italia e altrettanti in Spagna. Lo rende noto WindEurope precisando che il 96% dei siti produttivi sta continuando invece a operare, come pure la maggior parte dei fornitori di servizi di O&M. In Italia sono stati chiusi […]

