Tutti gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2025.

Le Regioni italiane possono beneficiare di uno stanziamento di 385 milioni di euro per la bonifica dall’amianto negli edifici pubblici, in particolare per la rimozione e lo smaltimento nelle scuole e negli ospedali. Lo prevede – chiarisce una nota del ministero dell’Ambiente – il “Piano di bonifica da amianto”, previsto nel secondo Addendum al Piano […]

