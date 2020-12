Il nascente mercato del biometano attira anche un grande operatore del gas convenzionale come Sorgenia. L’azienda, che controlla (direttamente e tramite Tirreno Power) circa 5,6 GW di potenza termoelettrica a gas, ha infatti annunciato la costruzione di un impianto a Marcallo, in provincia di Milano, un investimento da circa 20 milioni di euro per produrre […]

