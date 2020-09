Un metodo di purificazione del biogas basato su un processo di trasformazione in zolfo dell’idrogeno solforato (H2S), grazie a particolari batteri resi più efficienti dalle lunghezze d’onda di un’illuminazione a LED. Questo il brevetto ENEA che sarà usato in un nuovo tipo di impianto per purificare il biogas da utilizzare nella produzione di energia elettrica. […]

