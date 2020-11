L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Arera, sta raccogliendo candidature per il ruolo di Direttore della Direzione Relazioni esterne e Istituzionali. Qui sotto l’avviso e il modulo, da inviare entro e non oltre le ore 12.00 del 16 dicembre 202. Avviso selezione (pdf) Modulo manifestazione interesse – allegato 1 (pdf) Potrebbe interessarti anche:Efficienza […]

Potrebbe interessarti anche: