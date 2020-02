L’associazione nazionale dell’eolico (ANEV) ha accolto positivamente la proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, di avviare un piano per la semplificazione amministrativa, con una corsia preferenziale riservata all’energia. L’ipotesi di introdurre una Commissione VIA speciale per le energie rinnovabili, spiega una nota ANEV, è in linea con la richiesta dell’associazione di sbloccare […]

