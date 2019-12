Le batterie da 4,8 MW/16,4 MWh situate a Brooklyn supporteranno la rete locale, mettendo a disposizione una riserva di energia durante i picchi di domanda.

Enel X, la business line per servizi energetici avanzati del Gruppo Enel, e la società immobiliare globale Related Companies, hanno annunciato il lancio del più grande sistema di accumulo di energia a batterie di New York. L’impianto di storage “in front of the meter”, cioè oltre il contatore, da 4,8 MW/16,4 MWh, si trova presso […]

