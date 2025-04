Il Gse ha pubblicato il 28 aprile alcuni moduli aggiornati di interesse per le imprese che intendono beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura Transizione 5.0. Sono i modelli seguenti (link alla pagina Gse con tutti i documenti): Allegato X – Certificazione ex post Allegato VIII – Certificazione ex ante Autocertificazione dei moduli fotovoltaici per il […]