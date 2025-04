Autoconsumo a distanza, incentivi Cacer e Transizione 5.0: il chiarimento Mimit Giulio Meneghello

Per impianti sottostanti alla stessa cabina primaria, il credito di imposta è cumulabile con la tariffa incentivante per potenze inferiori al MW e con il contributo Tiad per qualsiasi taglia.

Secondo il comma 5 dell'articolo 38 del Dl 19/2024 che istituisce la misura, come noto, possono accedere a Transizione 5.0 anche impianti in autoconsumo a distanza, cioè una delle configurazioni incentivate dal decreto Cacer. Tuttavia, la norma lasciava vari dubbi sulla cumulabilità; dubbi che una delle nuove Faq pubblicate dal Mimit il 10 aprile prova

