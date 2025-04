Il Gse ha pubblicato i dati (link in basso) sui procedimenti amministrativi conclusi e sui relativi titoli di efficienza energetica (Tee) riconosciuti dal 1° gennaio al 31 marzo 2025, mentre il Mase ha approvato una bozza di decreto in attesa dell’ufficialità attesa in primavera. Complessivamente sono stati rilasciati/ritirati 672.592 Tee, di cui: 296.503 per interventi di efficienza […]