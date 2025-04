Richieste di assistenza al Gse, nuove modalità di contatto

Da venerdì scorso, 18 aprile, è cambiato il modo per chiedere assistenza al Gse.

La novità interessa tutte le imprese e le associazioni di categoria che devono contattare il Gestore dei servizi energetici: al posto della casella mail [email protected] è ora attivo un form di contatto accessibile dalla home page e dalla pagina di supporto sul sito web del Gse.

Attraverso il form, spiega il Gse in una nota, è possibile selezionare servizio, argomento di interesse e inserire le specifiche necessità di ogni impresa per facilitare la presentazione del quesito.

Inoltre, è sempre possibile richiedere un appuntamento con un tutor per avere un supporto ancora più personalizzato e diretto. Per prenotare un appuntamento è necessario accedere allo “Sportello Imprese” in Area Clienti.

Si ricorda, infine, che dal 2025 è stata avviata una specifica proposta formativa dedicata al mondo delle imprese con la sezione GSE in – FORMA Imprese 2025: un nuovo programma di formazione, continuo, gratuito e digitale sui meccanismi gestiti dal Gse.