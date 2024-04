Transizione 4.0, online i moduli per compensare i crediti

Dalle ore 12 di oggi, lunedì 29 aprile 2024, è possibile compilare sul sito del Gse i modelli di comunicazione per compensare i crediti d’imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0, come da decreto direttoriale del ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile scorso. Nello specifico, il Mimit ha approvato […]