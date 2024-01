Toscana, agevolazioni per tecnologie energetiche innovative in settori strategici Redazione QualEnergia.it

Due bandi della Regione Toscana assegnano sovvenzioni in conto capitale dirette e sovvenzioni interessi, alle imprese che propongono progetti di ricerca e sviluppo anche per l'efficientamento energetico dei processi produttivi e per la valorizzazione dell'energia da fonti rinnovabili.

Apriranno domani, 24 gennaio, i due bandi della Regione Toscana che concedono agevolazioni alle imprese che presentano nuove soluzioni tecnologiche, anche energetiche, in grado di migliorare alcuni settori strategici per la regione. Sono candidabili progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese toscane, sostenendo la cooperazione tra micro, piccole e medie imprese (MPMI) e […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

