In Puglia contributi per macchinari agricoli elettrici e a biometano Redazione QualEnergia.it

La Regione Puglia mette sul piatto 47,6 milioni € di fondi Pnrr da assegnare a imprese agricole e agro-meccaniche che investono in trattori e in attrezzature per l’agricoltura di precisione, con motore elettrico o a biometano.

