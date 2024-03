Rinnovabili, in Europa record nel 2023 ma serve un mercato più interconnesso e flessibile

Domanda in calo del 3,4%, prezzi in discesa, rinnovabili arrivate al 45% della produzione complessiva, con eolico e fotovoltaico che hanno generato 84 TWh in più su base annua, gas e carbone in contrazione. Sono i numeri più importanti del mercato elettrico 2023 riassunti dall’Acer (Agenzia Ue per la cooperazione dei regolatori dell’energia) nel suo […]