Basilicata, nuovi contributi per rinnovabili, storage e pompe di calore

La Regione Basilicata ha pubblicato sul bollettino ufficiale dello scorso 22 marzo un nuovo bando per contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, pompe di calore comprese (tutta la documentazione nell’allegato in basso). La copertura finanziaria è di 39 milioni di euro: 15 milioni per il 2024 e 24 milioni per […]