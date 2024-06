Net Zero Industry Act, il regolamento è in Gazzetta

Dopo l’approvazione in via definitiva del Consiglio Ue, arrivata a fine maggio, il nuovo regolamento sull’industria Net Zero è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea di ieri, 27 giugno, e dunque è in vigore da oggi (testo in basso). Il cosiddetto NZIA, Net Zero Industry Act, punta a rafforzare e rilanciare le filiere produttive comunitarie […]