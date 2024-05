Approvato in via definitiva il Net Zero Industry Act

Il nuovo regolamento sull’industria Net Zero è stato approvato in via definitiva oggi dal Consiglio Ue. Il cosiddetto NZIA, Net Zero Industry Act, punta a rafforzare e rilanciare le filiere produttive europee nei settori strategici per la transizione energetica, dai pannelli solari alle batterie dei veicoli elettrici, passando per l’eolico, gli elettrolizzatori e varie altre […]