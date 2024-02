Litio, il crollo dei prezzi porterà a problemi di offerta?

I prezzi attuali del litio sono “insostenibili” e non permettono ai produttori di questo prezioso metallo di investire in nuovi progetti minerari. A dirlo è Albermarle, multinazionale americana della chimica e principale produttore mondiale di litio, nella earnings call per il quarto trimestre 2023 che si è tenuta giovedì scorso, 15 febbraio (qui la trascrizione). […]