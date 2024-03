Incentivi Transizione 5.0, “per il fotovoltaico rischio aumento dei prezzi”

Le buone intenzioni spesso non bastano, dato che il diavolo si nasconde nei dettagli. Così anche i nuovi sgravi fiscali per efficienza energetica e rinnovabili nelle aziende potrebbero rivelarsi poco utili per promuovere il fotovoltaico sui capannoni. In particolare, il premio sul FV Made in Europe potrebbe distorcere il mercato facendo lievitare i prezzi, senza […]