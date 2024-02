Transizione 5.0, prende forma il credito per efficienza e Fer nelle imprese Giulio Meneghello

In una bozza che approderà in Cdm, i dettagli della misura da 6,3 miliardi con un credito d'imposta per investimenti che consentano di ridurre i consumi energetici delle aziende.

Annunciato con la revisione del Pnrr che ha aggiunto il nuovo capitolo REPowerEU, prende forma il cosiddetto “Piano transizione 5.0”, il nuovo schema di crediti di imposta per rinnovabili ed efficienza energetica nelle imprese. Dopo che la settimana scorsa il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha presentato la misura da 6,3 miliardi […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

