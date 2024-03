Detrazioni Transizione 5.0, in Gazzetta il dl Pnrr 4

C’è ora un testo ufficiale per il Piano transizione 5.0, cioè i nuovi crediti d’imposta per gli investimenti delle imprese in rinnovabili ed efficienza energetica nel 2024-2025, misura del Pnrr, capitolo REPowerEU, che vale 6,3 miliardi di euro. É stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo il decreto-legge 2 marzo 2024, n. […]