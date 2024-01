Idrogeno da rinnovabili, i problemi degli elettrolizzatori con l’elettricità non programmabile

I sistemi di elettrolisi, che utilizzano l’elettricità per alimentare i processi di scissione delle molecole d’acqua in idrogeno e ossigeno, non hanno ancora dimostrato di poter funzionare efficacemente con l’energia rinnovabile variabile, come quella fotovoltaica ed eolica. È quanto emerge da una nuova analisi della società di ricerca statunitense BloombergNEF (BNEF). Affinché l’idrogeno verde sia […]