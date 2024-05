Fotovoltaico, i buchi neri del dl Agricoltura Giulio Meneghello

La lettera della norma potrebbe far salvi anche tutti i progetti realizzati per partecipare al Fer X, quelli a 500 metri da altri impianti Fer non FV e tutti quelli che hanno anche solo richiesto la connessione alla rete, ipotizza un'analisi dello studio Dla Piper.

Il divieto di FV su aree agricole contenuto all’art. 5 del nuovo dl Agricoltura (dl 63/2024) da poco in vigore, ha molti punti da chiarire e, a leggere bene il testo, la norma potrebbe avere effetti molto meno drastici di quelli voluti dal primo proponente, il Mipaaf. Potrebbero infatti essere esclusi dal divieto, ad esempio, […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

