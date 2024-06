IBC Solar: a Intersolar IBC HomeOne, il nuovo sistema all-in-one per il residenziale

IBC Solar, fornitore di soluzioni fotovoltaiche integrate, presenterà nuovi prodotti e servizi a Intersolar Europe dal 19 al 21 giugno.

In particolare, una delle soluzioni più importanti in fiera sarà di IBC HomeOne, il primo sistema fotovoltaico all-in-one sviluppato dall’azienda, che include tutte le funzionalità e i servizi online. Inoltre, l’azienda presenterà gli aggiornamenti dei suoi sistemi di montaggio.

Anche nel 2024 IBC Solar dà un’attenzione particolare alla sostenibilità, con uno stand progettato secondo i principi del Cradle-to-Cradle: oltre al riutilizzo dei materiali dell’anno precedente, una parte significativa di questi potrà essere completamente reintegrata nel ciclo biologico o tecnico dopo la fiera, senza particolari processi. Il tasso di riciclo dei materiali dello stand è di circa il 98%.

IBC HomeOne, il nuovo Sistema all-in-one per il residenziale

A inizio 2024, IBC Solar ha annunciato l’introduzione del nuovo sistema fotovoltaico all-in-one. I visitatori di Intersolar potranno nel corso dell’evento sperimentare il prodotto e le sue funzionalità.

IBC HomeOne comprende tutti i componenti di un impianto fotovoltaico: moduli, strutture di montaggio, inverter, batteria per accumulo, sistemi di gestione dell’energia, accumulo e accessori. Il sistema sarà disponibile in Germania a partire dall’estate, con l’intenzione di espandere l’offerta ad altri Paesi.

Durante la fiera l’azienda chiederà la collaborazione ai propri clienti internazionali, proprio per ottenere un feedback sulle future evoluzioni del prodotto in un’ottica di applicabilità e funzionalità nei vari paesi.

Innovazioni nelle strutture di montaggio: piccoli cambiamenti ma di grande impatto

IBC Solar fornirà aggiornamenti sull’intera gamma dei sistemi di montaggio sviluppati internamente e presenterà diversi nuovi sviluppi e miglioramenti.

Ad esempio, ci saranno diverse nuove tegole in lamiera sagomata che eliminano la necessità di una lunga lavorazione e il rischio di rottura delle tegole o altri danni al tetto.

Inoltre, saranno presentati in anteprima anche le nuove staffe con fissaggio a scatto sui profili, anziché a vite per un’installazione ancora più rapida.

Anche il sistema di montaggio aerodinamico per tetti piani IBC AeroFix G3 è stato potenziato con una serie di miglioramenti, tra cui una nuova guaina di protezione per i tetti, compatibile per tutte le coperture. La nuova soluzione offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e facilità di applicazione.

Con IBC Solar, una partnership su cui contare. Promo speciali per clienti e visitatori

Per IBC Solar i partner premium sono sempre stati di grande importanza. Per questo in occasione della fiera, l’azienda vuole concentrarsi anche sulle sue partnership e sulla rete di partner premium.

L’azienda sta cercando infatti nuovi partner premium in tutti i Paesi per servire i segmenti di mercato residenziale, commerciale e industriale.

Inoltre, in occasione della fiera di Monaco verranno attivate promozioni esclusive per i clienti di IBC Solar e per chi visiterà lo stand: A4.470 e A4.570.

Per i clienti saranno disponibili a breve sull’e-shop moltissimi prodotti a prezzi speciali. E per tutti I visitatori dello stand ci sarà la possibilità di ordinare materiale con ulteriori extra sconti.