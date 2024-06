Weidmüller a Intersolar Europe: per il fotovoltaico soluzioni all’avanguardia e monitoraggio meteo

Weidmüller, azienda che opera nei settori dell’elettrificazione, automazione, digitalizzazione ed energie rinnovabili, parteciperà a Intersolar Europe 2024, dal 19 al 21 giugno a Monaco Fiera (PAD B4, Stand 140).

Nel corso dell’evento fieristico, l’azienda presenterà una gamma di soluzioni innovative, tra cui le nuove “PV Communication Boxes” e le “PV Weather Boxes“.

Le PV Communication Boxes si utilizzano per connettere i bus di campo delle Combiner Box e altre fonti di dati, come stazioni meteo e inverter, all’infrastruttura di rete degli impianti fotovoltaici.

Come spiega l’azienda in una nota stampa, il numero di Communication box in un impianto fotovoltaico non è così elevato come quello dei Combiner Box PV DC, ma di solito è pari al numero di blocchi di potenza o trasformatori di potenza.

Queste soluzioni tendono a essere costose a causa dei componenti utilizzati, che incidono direttamente sulle spese in conto capitale (CAPEX). Tuttavia, Weidmüller ha sviluppato una nuova gamma di Communication Boxes che, pur mantenendo gli alti standard di qualità aziendale, offre un prezzo competitivo.

Questo aiuta i proprietari degli impianti a ridurre il costo totale di proprietà (TCO) con una soluzione affidabile e efficiente. Con questa innovazione, Weidmüller amplia il suo portafoglio nel segmento utility scale, posizionandosi come fornitore unico per i componenti essenziali nella costruzione di impianti fotovoltaici. Inoltre, le Communication Boxes rispettano lo standard IEC/EN 61439-2:2020.

Durante Intersolar Europe, l’azienda presenterà anche le PV Weather Boxes, dispositivi essenziali per monitorare i parametri meteorologici in un impianto fotovoltaico. Questi includono temperatura, irraggiamento, velocità e direzione del vento, precipitazioni e umidità relativa, fondamentali per massimizzare la produzione di energia e monitorare il rendimento dell’impianto.

Ad esempio, il monitoraggio dell’irraggiamento consente di verificare se i pannelli fotovoltaici stanno producendo energia come previsto o se ci sono problemi come polvere o PID. La misurazione della velocità del vento è altrettanto cruciale per regolare gli inseguitori PV e proteggere i pannelli.

Le centraline meteorologiche sono quindi importanti non solo per ottimizzare la produttività degli impianti fotovoltaici, ma anche per proteggere l’investimento. Le soluzioni di Weidmuller per questo tipo di attività rispettano gli standard standard IEC/EN 61439-2:2020.