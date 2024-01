Da febbraio istanze telematiche per le valutazioni di impatto ambientale

L’Italia digitalizza la trasmissione delle istanze per avviare il procedimento delle Via, le valutazioni di impatto ambientale. Da domani 1 febbraio 2024, come si apprende dal portale delle commissioni Via-Vas e Pnrr-Pniec del Mase, entrerà in funzione “la nuova modalità che sostituirà, a regime, l’attuale procedura di trasmissione delle istanze e dei relativi allegati a […]