Rinnovabili, il Cdm sblocca altri tre impianti in Puglia per 257 MW

Ieri, 21 febbraio, il Consiglio dei ministri ha dato parere favorevole, con valore di Valutazione di impatto ambientale (Via) positiva, per tre progetti di impianti rinnovabili da circa 257 MW in Puglia, portando il totale delle iniziative Fer sbloccate da Palazzo Chigi da inizio anno a quasi 1 GW. Il progetto con potenza maggiore è […]