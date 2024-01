L’eolico offshore in Europa: ottime prospettive di crescita

Dopo un 2022 difficile e nonostante gli ostacoli creati da inflazione e alti tassi di interesse, la situazione sta migliorando per l’eolico offshore in Europa. Nel 2023 sono entrati in esercizio 4,2 GW di nuova potenza, un record, con una crescita del 40% rispetto all’anno precedente. Sono poi stati confermati 30 miliardi di euro di […]