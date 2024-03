Emilia Romagna, contributi a giovani agricoltori anche per interventi energetici

La Regione Emilia Romagna concede contributi ai giovani agricoltori che vogliono rendere competitiva la loro azienda agricola, anche puntando sull’efficienza energetica e sulle rinnovabili. Il bando (allegato in basso) ha una dotazione complessiva di 30 milioni di euro: 15 milioni per l’intervento “Insediamento dei giovani agricoltori – SRE01” e 15 milioni per l’intervento “Investimenti produttivi […]