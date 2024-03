In Sicilia si raccolgono candidature per l’efficientamento energetico di immobili pubblici

Resterà aperta per pochi giorni la manifestazione di interesse della Regione Siciliana, rivolta agli enti pubblici che vogliono riqualificare dal punto di vista energetico le proprie strutture.

Con delibera n.53 del 20/02/2024, la Giunta regionale ha destinato 100 milioni di euro di risorse regionali all’efficienza energetica nell’ambito della definizione dell’Accordo per la Coesione, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027, all’esito del relativo processo di assegnazione da parte del CIPESS (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica).

L’avviso pubblico di manifestazione di interesse (allegato in basso) non costituisce un impegno per l’Amministrazione regionale per la concessione dei finanziamenti ma è una prima attività ricognitiva dei progetti/interventi più coerenti e immediatamente cantierabili così da avere per tempo un gruppo di operazioni finanziabili dal FSC 2021/2027, in seguito alle successive procedure di selezione dei singoli interventi.

Possono partecipare all’avviso: i Comuni, anche nelle loro forme associative (Unioni di Comuni, Associazioni di Comuni), i Liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani (ex Province regionali); le Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina; altri Enti pubblici quali Università, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie Provinciali; Aziende speciali consortili.

Sono ammissibili al contributo gli interventi di opere e impianti pubblici, finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per autoconsumo.

I soggetti già beneficiari di un finanziamento per analogo intervento a valere su altre risorse non possono partecipare all’attività ricognitiva.

Le sovvenzioni che saranno concesse sono cumulabili con quanto stabilito dal D.M. 28/12/2012.

Le proposte di partecipazione dovranno essere trasmesse entro il 18 marzo 2024.

Per informazioni: Regione Siciliana