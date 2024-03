In Veneto contributi per l’efficienza energetica nelle imprese agricole

La Regione Veneto concede contributi per migliorare la competitività delle aziende agricole anche attraverso la loro riqualificazione energetica. L’importo messo a bando per l’avviso (allegato in basso) è pari a 36 milioni euro di cui 16 milioni riservati ai giovani agricoltori, finanziati dall’intervento SRD01 del CSR 2023-2027. I beneficiari della misura sono gli imprenditori agricoli […]