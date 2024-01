Dl Energia in aula: anche il FV su terreni agricoli potrà accedere alle nuove aste

Nella tarda serata di ieri, le commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera hanno terminato la votazione sugli emendamenti al nuovo decreto Energia 181/2023, presentato lo scorso 9 dicembre e in fase di conversione. Il testo è dunque pronto per l’aula, dove approderà oggi pomeriggio, e gli emendamenti approvati portano novità significative per le rinnovabili […]